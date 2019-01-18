Jandarma Uludağ'da kuş uçurtmuyor

Sömestr tatilinin girmesiyle birlikte kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor. Milli Parklar girişinde araçları tek tek durduran ekipler, geniş kapsamlı narkotik ve özel eğitimli bomba arama köpekleri ile arama yapıyor.

Bugünden itibaren okullar sömestr tatiline girdi. Uludağ'da otellerin doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaşması ve çok sayıda tatilcinin gelecek olması sebebiyle jandarma ekiplere teyakkuza geçti. Uludağ'a gidişte Milli Parklar'da kontrollerini sıklaştıran ekipler, araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin sorgulamalarını yapan ekipler, araçları aradı. Narkotik köpeği varis ve özel eğitim bomba arama köpeği Feza araçların bagajını ve etrafını kokladı. Kontroller sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tedbir aldı.

Vatandaşlar jandarmanın uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür kontroller sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.