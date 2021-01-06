İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunduran Ü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunduran Ü.Ş. gözaltına alındı.


Gelen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Yenişehir ilçesi Söylemiş Mahallesinde ikamet eden Ü.Ş.'nin evine düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ortak olarak düzenlendi.


Evde yapılan aramalarda 455 gram esrar, bir miktar metamfetamin, 1 adet tabanca ve şarjör ile 2 adet uyuşturucu içmede kullanılan aparat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.