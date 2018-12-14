Jandarmadan ağır denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri tarafından farklı noktalarda 40 jandarma trafik personelin katılımı ile karayolu yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, çekici ve tanker cinsi ağır vasıtaların karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla arka ve yan işaretlemeleri, reflektör, arka koruma çerçeveleri ve kış lastiği kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimde, 921 araç kontrol edildi, kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 56 araca cezai işlem yapılarak 27 araç trafikten men edildi.