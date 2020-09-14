İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan droneli uyuşturucu operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ö'nün (35) Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, drone ile Hint kenevirinin ekili olduğu bölgeyi kontrol etti. Şüphelinin arazisinde 85 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, zanlının evinde yapılan aramada ise 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatı buldu. Gözaltına alınan A.Ö, sorgulanmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.