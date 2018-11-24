Jandarmadan huzurevinde kalan öğretmenlere jest

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca "24 Kasım Öğretmenler Günü" münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan emekli öğretmenler askeri gazinoda ağırlandı.

il Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan heyet tarafından huzurevinden alınan öğretmenler, Mudanya'ya götürüldü. Öğretmenler burada Askeri Gazino Müdürlüğü personelince karşılandı. Akabinde verilen öğle yemeği eşliğinde öğretmenler ve askerler karşılıklı sohbet etme imkanı buldu. Yetkililer, "Maarif teşkilatının değerli yapı taşları öğretmenlerin keyifli bir gün geçirmesini sağlamak istedik. Öğretmenler bizleri ve yeni nesilleri yetiştiren kahramanlardır" dediler.