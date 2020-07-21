Jandarmadan kaçak hafriyat denetlemesi

Bursa'da kaçak hafriyat dökümü ve kaçak midye avcılığının önüne geçebilmek için havadan ve karadan denetimler devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçak hafriyat dökümü yaparak çevre kirliliğine neden olan hafriyat kamyonlarının kontrol edilmesi ve yakalanmasına yönelik denetimlerine devam ediyor. Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, Gürsu, Kestel, Yıldırım, Karacabey ve Mudanya ilçelerinde havadan ve karadan helikopter destekli yapışan uygulamalarda kaçak hafriyat dökülmesi muhtemel, ulaşımın zor olduğu sessiz ve ıssız noktalar belirlenerek kaçak döküm yapanları karadaki ekiplere bildirilerek, ardından da döküm yapılan yerlere hızla müdahale edilerek denetim yaptı.

Hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda bekleyen jandarma ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kamyonları durdurup, taşıma izinlerinin olup olmadığını kontrol ederek hafriyat taşımaya uygun olan araçların yasal olan döküm sahalarına ilerlemesine izin verildi. Yasal ve uygun olmayan hafriyat kamyonlarına cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Gemlik, Mudanya ve Karacabey deniz kenarları kaçak midye avcılığı yapan ve 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefet edenlerin önüne geçebilmek için de havadan kontroller yapılarak uygulama yapıldı.