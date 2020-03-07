Jandarmadan kaçak içki baskını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı baskında çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapılarak piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Akhisar Mahallesinde ikamet eden N.K. ve S.A. isimli şahısların ev ve müştemilatına baskın yapıldı. Yapılan baskında 38 adet çeşitli marka ve türde yabancı menşe'li ve bandrollü alkollü içki, 34 adet (23 litre) boğma olarak tabir edilen farklı boyutlarda el yapımı alkollü içi, 3 adet 100 litrelik bidon, 3 adet 220 litrelik bidon, 6 adet 19 litrelik damacana, 1 adet Isıtmalı damıtma cihazı, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık 1000 litre fermante alkol, 100 litre damıtılmış alkol ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.