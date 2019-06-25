Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak ve sahte içki uygulaması yapıldı. Uygulamada 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplam 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamanın Bursa ayağında jandarma ekipleri 104 tim ve 461 personel ile 306 kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapıldı. 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 660 şişe TAPDK belgesi olmayan alkollü içeceklere el konuldu.

Öte yandan uygulama sırasınca GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı.