Jandarmadan kaçak sigara ve tütün operasyonu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satan iş yerine operasyon düzenlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu-İpekyolu Mahallesi'nde O.A. isimli şahsa ait ayakkabı mağazasında kaçak sigara ve tütün satıldığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A.'nın işyerinde yaptığı aramada 57 kilogram tütün, 8 bin 330 adet makaronlara basılmış kaçak sigara, 5 bin 600 adet boş makaron ve 620 adet sigara filtresi ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken şahsa idari para cezası uygulandı.