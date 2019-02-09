Jandarmadan kumarhane operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Orhangazi ilçesinde bir lokalde kumar oynatıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri baskın düzenledi. Lokalde bulunan H.D. ,M.D. ,Ö.Ş., N.M., O.K., S.Ü., İ.U. ve E.D. tombala oynadıkları esnada yakalandı. Yapılan aramalarda 8 adet tombala kağıdına ve pullara el konuldu. Bahse konu lokali işleten E.Ç. hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmek suçundan idari işlem yapıldı. 9 şahsın her birine 320 lira cesa kesildi.