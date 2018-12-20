Jandarmadan 'Makaron' operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Mudanya-Tirilye Mahallesinde Jandarma personeli ve Gelir İdaresi yetkilileri ile birlikte denetim yapıldı. Denetimlerde iş yeri sahibi A.H. isimli şahsın yaptığı tütün satış noktasında yetki belgesi olmadan kıyılmış tütün, bandrolsüz makaron ve makarona basılmış hazır sigara tespit edildi. Şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na ve 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, ele geçirilen 27 kilogram kıyılmış tütün, 70 bin 200 adet değişik markalarda bandrolsüz boş makaron ve 14 bin adet makarona basılmış tütün ele geçirildi.