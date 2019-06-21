İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan 'midye' operasyonu: 14 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 9 ton kaçak midye ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi'nde bulunan TIR ve 3 minibüse yapılan baskında, dokuz ton kaçak midye ele geçirdi. Ekipler baskın sırasında araçlarda bulunan Ö.A., Ö.K., E.K., M.S.K., B.K., A.A., E.Y., Ş.A., H.A., A.S., A.A., C.G., U.E. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan şüphelilere İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 1380 sayılı kanuna muhalefet suçundan toplam 22 Bin 890 lira ceza kesti. Şüphelilerden E.A.'nın yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Ö.A.'nın ise göçmen kaçakçılığı suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. Diğer süpheliler savcılık tarafından serbest kalırken, Ö.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.