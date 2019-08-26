İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan motosiklet uygulaması

Bursa İl Jandarma ekipleri, 108 tim ve 308 personelle motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

74 motosiklet trafikten men edilirken, 71 bin 69 lira para ceza kesildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, 108 tim ve 308 personel ile motosikletlere yönelik uygulama yaptı. 11 bin 241 motosikletin incelendiği uygulamada, 74 motosiklet trafikten men edilirken, 144 araca toplam 71 bin 69 lira cezai müeyyide uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.