Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Bursa'da jandarma ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonunda bin kök kenevir ve 1 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs adlî kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa İl jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma ekipleri Rüştüye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı. Drone ile Ö.A. ve H.A. isimli şahsa ait ev, iş yeri ve eklentilerinde keşif yapıldı. Düzenlenen operasyonda drone ile havadan takip sağlanırken, jandarma köpeği Roket de girilmedik yer bırakmadı.

Yapılan operasyonda özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış yaklaşık bin kök kenevir, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi. Gözaltına alınan iki şahıs jandarmadaki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Ö.A. ile H.A. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.