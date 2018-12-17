Jandarmadan öğrencilere "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Mudanya ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine eğitim verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Mudanya ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde öğrencilere Trafik Dedektifi Kartı ve bilgilendirme afişleri dağıtıldı.

Yapılan bilgilendirme semineri neticesinde ilköğretim öğrencilerinde trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturuldu.