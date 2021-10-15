İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri servis araçlarına göz açtırmıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri servis araçlarına göz açtırmıyor.


Deydinler Mahallesinde okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma risk duygusunu arttırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla okul servis araçları üzerine uyulama yapıldı.


15 jandarma personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde 32 şahıs 16 okul servis aracı sorgulanırken, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Faliyet esnasında ilkokul öğrencilerine jandarma boyama kitabı dağıtıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.