Jandarma'dan ruhsatsız silah operasyonu

Bursa'da ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ruhsatsız tabanca satan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Nilüferköy Mahallesinde ruhsatsız silah satışı yapılacağına dair ihbar üzerine harekete geçti. Yol kontrolü yapan ekipler durdurdukları araçta bulunan R.Y. (27) ve F.Ö. (23)'nün üstlerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sustalı bıçak ve 35 adet mermi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikatta iki şüpheli ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.