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Jandarmadan şok uygulama

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 157 araç durdurularak didik didik arandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 157 araç durdurularak didik didik arandı.


Huzur ve güven uygulamalarına devam eden jandarma ekipleri, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde bulunan Hamzabey OSB Kavşağı'nda şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında 157 araç durdurularak 281 şahıs sorgulandı. Faaliyet kapsamında evrak eksiği tespit edilen 8 araca toplam 6 bin 237 TL trafik cezası kesilirken, 5 araç ve 2 sürücü de trafikten men edildi. Ayrıca aracında ruhsatsız silah yakalanan bir şahsa da 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

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