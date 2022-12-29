Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Bursa'da ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Ç.Ö. (47) ve N.Ö. (44) isimli şüphelilerin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Ç.Ö. ve N.Ö.'yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli dönem ve uygarlıklara ait 68 adet sikke, 1 adet heykel, 1 adet mühür 1 adet haç işareti obje, 1 adet erkek silueti erkek figürü ele geçirildi.

Şüphelilere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten işlem yapılırken,şüpheli şahıslara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli işlem yapılmış, ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

Öte yandan, ele geçirilen sikkeler ise Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, (Ç.Ö.) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada sahte Polis Basın Kartı ve Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği kartı ele geçirildi. Polis kartlarına el konularak şüpheli şahıs hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.