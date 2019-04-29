Jandarmadan "Türkiye Duman" uygulaması: 29 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Duman" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ile mücadele kapsamında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen "Türkiye Duman" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı. TAPDK belgesi olmadan satışı yapılan 301 paket sigara ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen uygulamada 30 bin 808 TL idari para cezası kesildi.