Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler K.Y'nin ikamet ettiği evi didik didik aradı. Aramalarda belirli yerlere gizlenmiş halde 15 gram metanfetamin, hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi. Uyuşturucuyu el koyulurken, gözaltına alınan K.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.