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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde Kulaca Mahallesi'nde H.G.'nin uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Şahsın evinde yapılan aramada paketlenmiş satışa hazır 200 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu ve 3 adet puyp, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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