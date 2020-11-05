İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde üç eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde üç eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.


Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden Y.C, M.B. ve M.K. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube, İnegöl Yeniceköy Mahallesi ve Osb jandarma ekipleri söz konusu 3 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda selvi e vesrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alınırken, M.K. isimli şahıs ise her yerde aranıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.