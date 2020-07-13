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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 4 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, şüpheli bir araç, jandarma ekiplerince nefes kesen kovalamaca neticesinde yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şüpheli bir araç, jandarma ekiplerince nefes kesen kovalamaca neticesinde yakalandı. Araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.


Akbaşlar Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü jandarmaları görünce kaçtı. Nefes kesen kovalamaca neticesinde aracın önü ekipler tarafından kesildi. Sürücü M.A.K. (25) ve araçta bulunan N.Ş. (28), M.T. (27) ve A.G. (25) gözaltına alındı. Araçta ve 4 şahıs üzerinde yapılan aramada 200 gram selvi, 10 gram metanfetamin ve uyuşturucu kullanma aparttı ele geçirildi. 4 şahıs gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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