İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine makaron ve yarım tondan fazla tütün ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine makaron ve yarım tondan fazla tütün ele geçirildi.


Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak tütün ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri depoya operasyon düzenledi. V.Y.'ye ait olduğu tespit edilen depoda yapılan aramalarda faturası olmayan 8 bin 290 adet makaron ve 620 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan V.Y.'ye 237 bin 121 lira idari para cezası uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.