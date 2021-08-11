Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü

Bursa genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan Ş.H., S.B. ve O.Ü.'yü düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 950 gram selvi, 265 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Operasyon esnasında evde bulunan A.O.'nun GBT sorgusunda 8 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan Ş.H., S.B., O.Ü. ve A.O. gözaltına alındı.

Şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.