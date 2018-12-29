Jandarman kaçak içki operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Osmangazi Ilçesine bağlı Dürdane, Ovaakça, Çeşmebaşı ve Eğitim mahallelerinde S.C., A.M., ve M.C. isimli şahısların kendilerine ait bağevi ve ikametgahlarında kaçak içki imalatı yaptıkları ve yurt dışında kaçak getirdikleri içkileri kendilerine ait tekel bayilerinde sattıkları bilgisi elde edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Jandarma ekipleri düzenlenen operasyon neticesinde şüpheli şahıslara ait ev, bağ evi ve tekel bayilerinde kacak imal ettikleri ve yurtdışından kaçak olarak getirdikleri toplam 322 litre kaçak içki ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasına ardından adliyeye sevk edildi.