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Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu şahıstan uyuşturucu çıktı

Bursa İnegöl’de devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bursa İnegöl'de devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Yenice Jandarma Karakolunda görevli ekipler devriye gezdikleri sırada A.B. (30) adlı şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 14 gram bonzai, 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine ekipler tarafından el konulurken, şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ise sürdürülüyor.

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