Jandarmanın şüphelendiği araçtan bunlar çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ortaköy Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada sürücü Z.E.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.Sürücünün arkadaşı Ö.Ö.'nün üzerinde ise 40 gram shank ismi verilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Ö.Ö'nün GBT sorgulamasında ruhsatsız silah veya mermi bulundurma suçundan dolayı araması olduğu tespit edildi. Her iki şahsın sorgusu sürüyor.