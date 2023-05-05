Japon deprem uzmanı konuştu: "İnegöl'den Bursa'ya uzanan fayda hareketlilik bekleyebiliriz"

Nilüfer Belediyesi'nin dijital içerik yayına konuk olan Japon Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, Bursa'dan geçen fay hatlarını yorumladı. Moriwaki, "İnegöl'den Bursa'ya uzanan fayda hareketlilik bekleyebiliriz. İnegöl'den Bursa'ya uzanan fayın ardından Uluabat fayı, ardından da Bandırma'nın batısındaki fay kırılabilir"dedi.

Nilüfer Stüdyo'da çekimleri yapılan ve Yankı İçöz'ün sunduğu “Benim Nilüferim” programına konuk olan Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki Bursa ve Marmara Bölgesi'nin hareketli fay hatları ile ilgili bilgiler verdi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunun 1999 depreminde Gölcük'e kadar kırıldığını belirten Moriwaki, “Marmara Denizi içerisinde Yalova ve Silivri arasında İstanbul'un 20 kilometre açıklarında kırılmayan fay hatları var. Buraların kırılmasını bekliyoruz. 1999 depreminden sonra boğaz köprülerine güçlendirme yaptık. O süreçte yaptığımız risk analizlerine göre adaların güneyinde kalan bölge olarak tahmin ediyoruz. Bir diğer nokta olarak adaların güneyindeki fayın devamı olan Silivri açıklarını söyleyebiliriz. Bu fay hatları bir bölümünü kırarsa 6.8 ama birkaç tane fay hattını beraber ya da tamamını kırarsa daha yüksek şiddette deprem olabilir” ifadelerini kullandı.

1999 depreminde İstanbul'da Avcılar'ın zeminden kaynaklı olarak fazla etkilendiğini belirten Yoshinori Moriwaki, “Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece gibi yerlerde sıkıntılar yaşanabilir. Güneyde Bursa tarafına baktığımızda yumuşak zeminli yerlerde sıkıntı bekleyebiliriz” dedi.

Marmara Denizi'nde beklenen depremin tsunami oluşturabileceğine de dikkat çeken Yoshinori Moriwaki, “En kötü senaryoya göre 3 metre yüksekliğinde tsunami beklenebilir. 50 santimetre yüksekliğindeki bir tsunami bile insanın yüzmesini imkansız hale getirir. Dolayısı ile tsunami uyarısının ardından yüksek noktalara çıkmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey ve güney olmak üzere iki kolunun bulunduğunu belirten Moriwaki, “Güney kolu tam Bursa'nın altından geçiyor. İznik'ten geçen bir fay hattı var. Ama bana göre bundan önce İnegöl'den Bursa'ya kadar uzanan fay hattında bir hareketlilik bekleyebiliriz. Burada meydana gelen depremin üzerinden 150 sene geçmiş durumda. Sonra Bandırma'nın batısında kalan fay hatlarına bakacak olursak 250 sene boyunca kırmadığı noktalar var. İnegöl'den Bursa'ya uzanan fayın ardından Uluabat fayı, ardından da Bandırma'nın batısındaki fayın kırılabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Japonya ile Türkiye'deki deprem yönetmeliğinin 2018 yılında aynı seviyeye geldiğini ifade eden Yoshinori Moriwaki,”2018 yılından önceki yönetmelikte zemin iyileştirildikten sonra binayı inşa etmek gerekiyordu. Ama bu uygulanmıyordu. Şimdiki yönetmelikte zemin kötüyse iyileştikten sonra binayı inşa edebiliyorsunuz. Kahramanmaraş ve Hatay'da biz bunu gördük. Bina iyi ama zemin kötüydü. Yıkımlar için önemli etkisi oldu. Türkiye'de yapı denetimler beton dökerken numune alıyor, demir dökülürken numune alıyor. Betonun ve demirin kalitesi kontrol ediliyor. Ama o inşaatta kullanılan demirin çapı kaç ya da kaç tane demir kullanıldığının kontrolü yok. Bunların yasal düzenleme ile güvence altına alınması gerekiyor” diye konuştu.