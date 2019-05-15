Japonlar Hüsnühat öğreniyor

Japonlar Geleneksel Türk İslam sanatlarından Hüsnühat'a merak saldı. Japonya'dan Bursa'ya gelen Japonların geleneksel yazı sanatı Kaligrafi ustaları Hüsnühat öğrenmeye başladı.

Uluyama Türk Japon Kültür Derneği aracılığıyla Bursa'da bulunan Japon Kaligrafisi ustaları Yasunori Sekine, Hideaki Suezawa ve eşi Bayan Suezawa, BUSMEK atölyelerinden Hüsnühat ustaları ile buluşarak, bilgi alışverişinde bulundular. Yapılan ortak faaliyette Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman ve BUSMEK Yöneticisi Eyüp Arda Japon heyete BUSMEK çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Japon Sanatçılar, Hüsnühat sanatının tarihçesi, yazı çeşitleri, tashih aşaması, teknik detaylar ve kullanılan doğal malzemeler hakkında bilgi aldılar. Yüzyıllar öncesine ait bu sanatın bu kadar derin ve hassas detayları bulunması karşısında hayranlıklarını dile getiren Japon sanatçılar ayrıca Tezhip sanatından örnekleri de incelediler.

Eski çağlardan beri Japonya'da uygulanan güzel yazı sanatı Sodo hakkında bilgi veren Sekine ise, “Fırça ve mürekkep kullanılarak, kanji ya da katakana, hiragana gibi Japon alfabelerini sanatsal olarak ifade etme amacı güden Şodo, Japonya'nın geleneksel sanatlarından biridir” dedi.

BUSMEK Sanat Galerisi'nin ardından kaligrafi ustaları, sırasıyla ebru, çini ve filografi sınıflarını da ziyaret ederek, bu sanatlar hakkında uygulamalı olarak bilgi aldılar. Sanat dolu günün anısına Japon misafirlerimize ebru tablolar hediye edildi.