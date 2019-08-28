İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jatarie White Büyükşehir'de

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Amerikalı pivot Jatarie White’ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Amerikalı pivot Jatarie White'ı kadrosuna kattı.


Bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde hedefini play-off olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sezona iyi başlamak isteyen yeşil-beyazlılar son olarak Amerikalı pivot Jatarie White ile anlaşma sağladı.


Bursa ekibine, Amerikan Kolej Ligi takımlarından Texas Longhorn'dan gelen 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 32 maçta 22,6 dakika ve 10,4 sayı ortalamasıyla oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.