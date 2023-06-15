Jehan Barbur ve Volkan Öktem mest etti

Sakinleştirici sesi ve duygu yüklü şarkılarıyla Türkiye'nin en iyi caz vokallerinden biri kabul edilen besteci, yorumcu Jehan Barbur ile 40 yılı aşkın müzik birikimiyle müzik dünyasında öne çıkan Volkan Öktem Nilüfer Caz Festivali'nde sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği Nilüfer Caz Festivali, doğayla baş başa bir ortamda müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Nilüfer Caz Festivali Jehan Barbur ve Volkan Öktem ile devam etti. Balat Atatürk Ormanı'ndaki konsere ilgi büyüktü. Gecenin ilk konserini, 40 yılı aşkın müzik kariyeriyle rüştünü ispatlayan Volkan Öktem verdi. 1980'lerden bu yana Tarkan, Sertab Erener ve Aydın Esen gibi sayısız müzisyene hem sahne hem de stüdyoda eşlik eden, ayrıca çok yönlü gruplarda yer alan Volkan Öktem, müzik performansıyla caz tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bas gitarda Serhat Şensesli, klavyede Halil İbrahim Işık, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve piyanoda Bülent Ercüment Orkut'un eşlik ettiği Volkan Öktem, davul performansıyla alkış aldı.

Öktem'in ardından, prodüktör, söz yazarı, besteci, şarkıcı ve edebiyatçı gibi farklı kimlikleri bulunan Jehan Barbur sahne aldı. Etkileyici sesiyle izleyenlerin ruhuna dokunan Jehan Barbur'a davulda Onur Başkurt, bas gitarda Murat Çopur, elektro gitarda Eylül Biçer, piyanoda Evrim Tüzün eşlik etti. 2009 yılında çıkardığı Uyan albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Jehan Barbur, sözü ve bestesi kendisine ait eserlerin de yer aldığı şarkılarını bu defa Bursalı müzikseverler için söyledi. Barbur, duygusal şarkılarıyla konsere katılanlara tam bir müzik ziyafeti sundu. Yeni Hayat, Gidersen, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi unutulmayan eserleri de seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran yüzlerce müziksever de eşlik etti.