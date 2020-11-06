Jeneratör hırsızı 169 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı

Bursa'da jeneratör hırsızı 169 saatlik güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi'nde ikamet eden S.E.'ye ait 70 KW'lik jeneratörün çalınması sonucu Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 169 saatlik güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler ve istihbarat çalışmaları sonucunda jeneratörün 36 yaşındaki K.Ö. tarafından çekici ile İstanbul'da 40 bin TL karşılığında satıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla Orhangazi Üreğil Mahallesi'nde yakalanan K.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda suçu işlediği ve jeneratörü internet üzerinden sattığını kabul ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.