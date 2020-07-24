Jimnastikçilerden branşlara ziyaret

Bünyesinde barındırdığı 21 branş ve binlerce sporcusuyla Bursa sporuna hizmet veren Büyükşehir Belediyespor Kulübü, hazırlık grubu sporcularını farklı branşlarla tanıştırıyor. Sporla ilk kez tanışan 6-9 yaş arası öğrencilerini farklı spor dallarıyla tanıştırmak isteyen cimnastik branşı, ziyaretlerine Kano ve Bocce ile başladı. İlk olarak Hüdavendigâr Kent Parkı'na gelerek Kano Eğitim Merkezi'ne gelen öğrenciler, antrenörlerden kanoya dair bilgiler aldı. Antrenörler eşliğinde su üzerinde Kano yapmanın keyfini çıkaran öğrenciler daha sonra Kültürpark'ta bulunan Bocce Parkuruna gitti. Burada antrenör ve sporculardan bilgi alan öğrenciler Bocce sporunu yaparak günü sonlandırdı