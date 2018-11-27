Judoculara bağımlılıkla mücadele eğitimi

Yeşilay, 2006 ve 2007 doğumlu Osmangazili judoculara tütün bağımlılığı başta olmak üzere alkol, madde, teknoloji bağımlılığı hakkında konferans verdi. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen program ilgi gördü. Bağımlı olmayan fertlerin bağımlılık sürecine girme riskini asgariye indirmeyi hedefleyen konferansta sporcular bilgilendirildi.

Kötü alışkanlıkların sporcun gücüyle yenileceğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sporcularımızın yıl içerisinde çeşitli seminerlere katılması bizler için büyük önem arz ediyor. Çünkü zararlı alışkanlıklar gençlerimiz arasında hızla yayılıyor. Osmangazi Belediyesi olarak her türlü bağımlılıkla mücadele anlamında gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz. Bursa'ya kazandırmış olduğumuz birçok spor tesisimiz ile 11 farklı branşta eğitimler vererek, alt yapıya sporcular yetiştiriyoruz” dedi.