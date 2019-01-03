Kaatı' sanatına üniversiteden destek

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin seçmeli derslerde yaptıkları kaatı' çalışmaları Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Güzel Sanatlar Bölümü eğitmeni ve kattâ' Dilek Erim Aydemir ile öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına katıldı. Geleneksel Türk sanatları arasında yer alan ve unutulmaya yüz tutan kaatı' sanatının Türkiye'de ilk kez Uludağ Üniversitesi'nde ders olarak öğretilmeye başlandığını hatırlatan Rektör Ulcay, sanatçıya teşekkür ederken, bu sanatın yaşatılmasıyla ilgili yeni adımlar atacaklarını açıkladı.

Güzel Sanatlar Bölümü'nde kaatı' sanatını destekleyen ve besleyen başka derslerin de konulması için üniversite olarak gerekeni yapacaklarını, üretilen ürünlerin döner sermaye üzerinden satışı için hazırlıkları başlatacaklarını açıklayan Yusuf Ulcay, ayrıca yapılan çalışmaların yer aldığı bir kitabı da kurumun prestij kitabı olarak bastıracaklarını söyledi.

Güzel Sanatlar Bölümü eğitmeni ve kattâ Dilek Erim Aydemir de, yıllardır bu sanatı yaşatmak uğruna çabaladığını, en büyük desteği Bursa Uludağ Üniversitesi'nden gördüğünü, yeni desteklerden de büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Herhangi bir motif veya desen örneğinin ince bir kâğıt veya deriden oyularak çıkarılması sûretiyle meydana gelen süsleme sanatına kaat'ı deniyor. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki sergi, hafta sonuna kadar açık kalacak.