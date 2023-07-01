Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı

Gemlik'te Kabotaj ve Denizcilik bayramı dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk sunma ve denize çelenk atma töreni gerçekleştirildi.

Törende İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunları ve Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda okuyan çocuklar bando gösterileriyle renk kattı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bölge Liman Başkanı Bora Ayper ve protokol üyeleri hazır bulundu. Kutlamalar, Gemport'a ait Zeycan Y. Romorköründen denize çelenk sunumu ile devam etti.

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı çeşitli erkinliklerle devam edecek.