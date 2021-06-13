Kabuğunu kıran BUTTİM'in istihdama katkısı artacak

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan'ı ziyaret eden BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, kabuğunu kıran ticaret merkezinin yeni işleyişiyle istihdama katkısını artıracağını söyledi.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Tamam ve İbrahim Toprak ile birlikte Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan'ı ziyaret etti. Şengül, ticari canlılığın artmasıyla birlikte istihdama daha fazla katkı sağlayacaklarını dile getirdi. BUTTİM'in 57 ilden daha kalabalık olan Osmangazi'de yer almasının önemli avantajlar sağladığına vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Merkezimizin, ülke ekonomisine yüzde 46 oranında katkı sağlayan Bursa'nın ana arterlerinin kesiştiği bir konumda olması, tüccarımızın ve diğer kat maliklerimizin ağlarını genişletmesine imkân tanıyor. Bölgemize yurt dışından çok sayıda müşteri geldiği için turizme de dolaylı katkılar sağlıyoruz. Bu bilinçle kentimizin dinamikleri ile sık sık yaptığımız istişarelerle sorunlarımızı kısa sürede çözüme kavuşturuyor ve bölgemizin iş esnekliğini artırıyoruz. Kent dinamikleri ile görüşmeler kapsamında nüfusu yaklaşık 12 bin olan Merkez'imize sağlık istasyonu kazandırmak için İl Sağlık Müdürlüğü ile de kolları sıvadık. Yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile çevre düzenlemesi çalışmaları için yeni bir süreci başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

BUTTİM'in Bursa'da ticaret tarihinin temelini oluşturan önemli yapılardan biri olduğunu kaydeden Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da “İlçemizde ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlayan BUTTİM, istihdam noktasında çok önemli bir işlev görüyor. Ekonominin yanı sıra sosyal hayata da dokunan çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Kentimizin ekonomik planlamasında kaldıraç görevi üstlenen BUTTİM'in, Bursa'mızın ‘tekstil başkenti' unvanını kazanmasında stratejik rol üstlendiğinin farkındayız. BUTTİM ile birlikte ilçemizin, kentimizin ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasını sağlayacak güç birliklerine her zaman açığız” dedi.

BUTTİM Başkanı Şengül, ziyaretin sonunda Kaymakam Orhan'a dokuma Türk Bayrağı tablosu hediye etti.