Kabulbaba Güreşleri'nin kazananı Ali Rıza Kaya oldu

Mustafakemalpaşa'da bu yıl 345'incisi düzenlenen tarihi ve geleneksel Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlığı, Samsunlu Ali Rıza Kaya kazandı.

Final müsabakasında karşılaştığı Balıkesir Bandırmalı Hasan Zeybek'i yenerek 345. Kabulbaba Güreşleri'nde mutlu sona ulaştı. Mustafakemalpaşalıların güreşe doyduğu er meydanı, Kırkpınar usulü kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu. Binlerce güreş severin coşkuyla izlediği müsabakalarda, 13 boyda 300 pehlivan er meydanına çıktı. Ali Rıza Kaya başpehlivanlık altın madalyasını kazandığı güreşlerde boylarında ilk 4'e giren pehlivanlara da madalya ve para ödülü verildi. Yapılan açık arttırmada ise gelecek yılki güreşlerin ağalığını 15 bin TL ile Niyazi Dal kazandı.

Tarihi güreşlerin heyecanına ortak olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, güreşin kültürel bir miras olarak gelecek nesillere taşınacağını söyledi. Yağlı güreşlerin her yıl artan bir ilgiyle takip edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan KANAR, “Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesinde emeği geçen, bu heyecanı güreş severlere yaşatan tertip komitesine teşekkür ediyor, başta başpehlivanımız olmak üzere tüm güreşçilerimizi tebrik ediyorum” dedi.