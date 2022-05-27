Kabulbaba'da zafer Üncül'ün, ağa yine Niyazi Dal oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl 346'ncısı düzenlenen "Tarihi Kabulbaba Yağlı Pehlivan Güreşleri" nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu. 2 yıllık pandeminin ardından geniş bir katılım ve coşkunun yaşandığı bu yılki müsabakalarda başpehlivanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 29 yaşındaki güreşçisi Yalçın Üncül kazandı.

15. Yalıntaş Güreşleri'nde ikinci olan Üncül, bir yıl aradan sonra Kabulbaba'da altın madalyanın sahibi oldu.

Mustafakemalpaşa'nın en eski er meydanı kabul edilen Tarihi Kabulbaba Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Bursa'da sezonun ilk güreşlerine ev sahipliği yapan Kabulbaba 346. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl ki güreş ağalığını Kirmasti Kervan AVM sahibi Niyazi Dal yaptı. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin de desteklediği müsabakalarda Hüseyin Tokat başkanlığındaki tertip komitesinde Ali Azar, Fevzi Ülke, Hüseyin İnci, Ali Ferik ve Murat Karani yer aldı.

"Geniş katılımlı coşku"

12 boyda 250 güreşçinin kispet giydiği güreşlerde kıran kırana geçen mücadeleler yaşandı. Peşrevleriyle er meydanına çıkan pehlivanlara seyirciler sevgi gösterilerinde bulunurken cazgırların okudukları manilerde güreşlere renk kattı. Binlerce güreş severin heyecanla takip ettiği müsabakalara; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi parti ve STK temsilcileri de geniş bir katılım gösterdi.

"En büyük Üncül"

346'ıncı Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nin finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Yalçın Üncül ve Ali Rıza Kaya'nın başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka nefesleri kesti. İki pehlivanın el bağladığı final, büyük heyecana sahne oldu. Genç güreşçi Yalçın Üncül, Samsunlu rakibi Ali Rıza Kaya'yı yenerek Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

346.'sı düzenlenen Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Bekircan Özturgut büyük orta boyunda, Berk Avcı deste büyük boyda ve Uğurcan Humar da ayak boyunda altın madalyaya ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Emre Durmaz tozkoparan boyunda ikinci, Mertcan Diken teşvik 2 boyunda ikinci, Şahin İsmail teşvik 2 boyunda üçüncü, Rüstem Öztürk minik 2 boyunda ikinci, Yunus İsmailoğlu minik 1 boyunda üçüncü olmayı başardı. Mustafakemalpaşalı güreşçi Okan Yavaş'ında başaltında 1'incilik kürsüsüne çıktığı şampiyonada boylarında ilk 4'e giren pehlivanlara madalya ve para ödülü verildi. Yapılan açık arttırmada ise 2023 yılı güreş ağalığını 60 bin TL'ye bir kez daha iş insanı Kirmasti Kervan Avm sahibi Niyazi Dal kazandı.

"Ata sporu ayrılmaz parçamız"

Yağlı güreşlerin her yıl artan ilgiyle takip edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise güreş geleneğinin Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Kanar; “Bu geleneğin insanlarımıza verdiği mutluluk bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesinde emeği geçen, bizlere bu heyecanı yaşatan tertip komitesine, köy muhtarımıza ve ağamız Niyazi Dal'a teşekkür ediyor, başta başpehlivanımız olmak üzere tüm güreşçi kardeşlerimizi kutluyorum” dedi.