Kaçak ağıl ve kümesler yıkıldı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Panayır Mahallesi'nde boş arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen ağıl ve kümesleri yıktı.

Panayır Mahallesi'nde kamuya ait boş alanlara kaçak olarak yapılan derme çatma ağıl ve kümesler, Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonla yıkıldı. Yıkım öncesinde ağıllardaki koyunlar ile kümeslerdeki tavuk, güvercin ve kazlar tahliye edildi. Ekipler, yumurtaların üzerinde yatan tavukları ise yuvaları ile birlikte dışarı taşıyarak hayvanların yıkımdan zarar görmesini önledi. Görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet vermesinin yanı sıra insan sağlığını da tehdit eden barakalar iş makinesi ile yıkılırken, hayvan sahiplerine cezaî işlem uygulandı. Zabıta yetkilileri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu söyleyerek, vatandaşları uyardı.