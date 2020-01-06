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Kaçak ahırlar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi’nde şahsa ait özel arazi üzerine kaçak olarak yapılan büyükbaş hayvan ahırları ile mahallenin çeşitli noktalarına inşa edilmiş kaçak barakaları yıktı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde şahsa ait özel arazi üzerine kaçak olarak yapılan büyükbaş hayvan ahırları ile mahallenin çeşitli noktalarına inşa edilmiş kaçak barakaları yıktı.


Emek Mahallesi'nde geniş çaplı operasyon düzenleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanların bakıldığı kaçak ahırlar ile barakaları yıktı. Görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren ahır ve barakalar iş makinesi ile yıkılırken, hayvan sahiplerine cezaî müeyyide uygulandı. Zabıta yetkilileri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu söyleyerek, vatandaşları uyardı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda da uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti.

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