İhlas Haber Ajansı

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Kaçak avcılara göz açtırmıyorlar

Bursa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü tarafından yapılan av koruma kontrollerinde kaçak avlandıkları tespit edilen 8 avcıya 14 bin 582 lira para cezası kesildi.

Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü tarafından yapılan av koruma kontrollerinde kaçak avlandıkları tespit edilen 8 avcıya 14 bin 582 lira para cezası kesildi.


Bursa ve ilçelerindeki sulak alanlarda av koruma ve kontrol denetimleri aralıksız devam ediyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta boyunca yapılan kontrollerde 211 kişi denetlenirken, usulsüz avlanan 8 kişiye 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten işlem yapılıp 12 bin 582 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca cansız ele geçirilen 2 adet Yeşilbaş ördek için 2 bin TL tazminat cezası kesilip, 3 adet av tüfeğine (1 adet takozsuz, 2 adet ruhsatı beyan edilmemiş av tüfeği) el konuldu. Yetkililer denetlemelerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.

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