Kaçak döküme havadan suçüstü

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Alt ve üst yapı çalışmaları sonucu oluşan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı ve asfalt atıkları öncelikli olarak kaynağında değerlendirilirken, artan atıklar yine öncelikli olarak geri kazanım tesislerine yönlendirilerek hafriyat depolama sahalarında bertaraf ediliyor. Hafriyat atıklarını kontrollü sahalar yerine kaçak olarak doğaya bırakan kişi ve kuruluşlara yönelik denetim çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Havadan suçüstü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın denetimlerine, Bursa İl Jandarma Komutanlığı da hem helikopterle havadan hem de karadan büyük destek veriyor. Jandarma ekiplerinin dün (25 Şubat 2020) sabah saatlerinde Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel, Yıldırım, Mudanya, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde helikopterle yaptığı denetimlerde Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bir kamyonun kaçak olarak döküm yaptığı belirlendi. Olay, karadan denetim yapan ekiplere bildirilirken, kaçak döküm yapan kamyon suçüstü yakalandı. Özel bir firmaya ait olduğu tespit edilen kamyona Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube ekiplerince 265 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa gelinde 30 adet yasal hafriyat döküm sahası bulunurken, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek adına Jandarma ve Büyükşehir ekiplerinde denetimlerin havadan ve karadan kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi.

Taviz yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilir olması için yatırımlar kadar, korumaya yönelik faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını söyledi. Çevre konusunda sadece belediyelere değil, 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Hafriyat atıkları da nüfusu 3 milyonu aşan, yapılaşmanın sürekli arttığı kentimizin önemli sorunlarından biri. Yeterli depolama alanlarımızı oluşturduk. Bu alanların dışına yapılan kaçak dökümlerle ilgili denetimlerimiz de aralıksız sürüyor. Çevre konusunda taviz vermemiz mümkün değil. Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığımız da bize büyük destek veriyor. Tek hedefimiz daha sağlıklı ve yeşil bir Bursa. Bu hedef doğrultusunda tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.