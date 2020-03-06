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Kaçak eve balyoz

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’nde kaçak olarak inşâ edilen evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşâ edilen evi yıktı.


Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşâ edildiği tespit edildikten sonra kanunî işlemleri tamamlanan bir binayı yıktı. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda, bina iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

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