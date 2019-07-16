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Kaçak hafriyat döken şahsa 72 bin lira ceza

Bursa’da kaçak hafriyat dökenler jandarmadan kaçamadı.

Bursa'da kaçak hafriyat dökenler jandarmadan kaçamadı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmangazi'ye bağlı Ovaakça Mahallesi'nde bir şahsın kaçak hafriyat döktüğü ihbarı alındı. Ekipler bahse konu bölgeye sivil araç ve sivil kıyafetli ekip gönderdi. Bir iş yerine ait kamyon kaçak hafriyat dökerken suçüstü yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dâiresi Başkanlığı ekiplerince şahsa 72 bin 197 TL idarî para cezası kesildi.

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