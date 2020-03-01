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Kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza

Bursa’da bir hafriyat kamyonuyla kaçak döküm yapan şirkete 265 bin 497 lira ceza kesildi.

Bursa'da bir hafriyat kamyonuyla kaçak döküm yapan şirkete 265 bin 497 lira ceza kesildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonlara baskın yaptı. Yapılan denetim çerçevesinde Mudanya ilçesinde özel bir şirkete ait kamyonla hafriyat dökülürken suçüstü yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube ekipleri kaçak hafriyat dökümü yaparak çevreyi kirleten şirkete 265 bin 497 lira para cezası kesti.

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