Kaçak hafriyat dökümüne 276 bin 588 lira ceza

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri kamyonla kaçak hafriyat döken şirkete 276 bin 588 lira ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre, Bademli Mahallesi'nde daha önce kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgeye yeniden döküm yapıldığı ihbarını alan Bursa İl Jandarma Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ile Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timi bölgeye gelerek hareketliliği takip etti. Bir kamyonun hafriyat getirerek döktüğünün görülmesi üzerine araç suç üstü yakalandı. Daha önceden de Kaçak döküm yaptığı belirlenen hafriyat şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesi maddesinden 276 bin 588 lira idari para cezası uygulandı.