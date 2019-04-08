Kaçak hafriyat dökümüne suçüstü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaçak hafriyat döken kamyon ve kepçe operatörüne 72 bin 197 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Fadıllı Mahallesi'nde bir kamyon ve kepçe operatörünün kaçak hafriyat döktüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, kamyon sürücüsü ve kepçe operatörünü suçüstü yakaladı. Ekipler, kaçak hafriyat dökümü nedeni ile 2872 sayılı çevre kanunu gereği 72 bin 197 TL para cezası kesti.